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МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

11.08.2019

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь».

По мнению Киева, эта поездка является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — отмечается в заявлении.

Путин 10 августа приехал на мотоцикле «Урал» с коляской на организованное мотоклубом «Ночные волки» шоу «Тень Вавилона» в Севастополе. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора города Михаил Развожаев.

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