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На призвавшего «погулять» после акции 10 августа составили протокол об организации незаконного шествия

11.08.2019

На начальника штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского, который 10 августа призвал «погулять» после акции на проспекте Сахарова, составили административный протокол об организации акции без подачи уведомления. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Григорий Червонный. По его словам, Золотаревский находится в ОВД «Китай-город», там он пробудет до суда, который состоится 12 августа.

Бориса Золотаревского задержали сразу после выступления на митинге на проспекте Сахарова в Москве. В своей речи он призвал собравшихся «прогуляться до Китай-города», где находится Администрация президента.

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