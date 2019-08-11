Режиссера Дмитрия Васильева, которой оказался в реанимации после того, как следователь отобрал у него инсулин, сегодня ждет суд по мере пресечения

Телережиссера Дмитрия Васильева, задержанного по делу о «массовых беспорядках», увезли в реанимацию — с собой в камеру ему запретили брать инсулин и глюкометр. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала адвокат Татьяна Прилипко. В настоящее время Васильев находится в статусе подозреваемого в участии в массовых беспорядках. Обвинение ему пока не предъявили.
Васильева госпитализировали реанимацию 20-й городской больницы в связи с повышенным уровнем сахара в крови. Прилипко рассказала, что у него уровень сахара в крови составляет 37 единиц. Врачи подозревают отек мозга. Тем не менее следствие собирается 11 августа просить суд взять его под стражу.
Васильев — 13-й из известных фигурантов уголовного дела. Остальным двенадцати людям уже предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках, якобы имевших место во время разгона акции за честные выборы 27 июля в Москве. Все они по решению суда отправлены под стражу.