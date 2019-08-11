Режиссера Дмитрия Васильева, которой оказался в реанимации после того, как следователь отобрал у него инсулин, сегодня ждет суд по мере пресечения

Телережиссера Дмитрия Васильева, задержанного по делу о «массовых беспорядках», увезли в реанимацию — с собой в камеру ему запретили брать инсулин и глюкометр. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала адвокат Татьяна Прилипко. В настоящее время Васильев находится в статусе подозреваемого в участии в массовых беспорядках. Обвинение ему пока не предъявили.

Васильева госпитализировали реанимацию 20-й городской больницы в связи с повышенным уровнем сахара в крови. Прилипко рассказала, что у него уровень сахара в крови составляет 37 единиц. Врачи подозревают отек мозга. Тем не менее следствие собирается 11 августа просить суд взять его под стражу.

Член московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что берет содержание Васильева под особый контроль.

Васильев — 13-й из известных фигурантов уголовного дела. Остальным двенадцати людям уже предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках, якобы имевших место во время разгона акции за честные выборы 27 июля в Москве. Все они по решению суда отправлены под стражу.