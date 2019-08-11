Алексей Макаркин о московском митинге

Некоторые впечатления от митинга:

1. Кроме детей стали чаще выходить родители — люди среднего возраста. Это первый после 1991 года политический митинг в августе («месяце отпусков»), на который абсолютно добровольно пришли более 50 тыс. человек. Впервые после 2012 года протест стал модным и престижным. Причем если в декабре 2011-го «звезды» стали присоединяться к протесту в условиях несформированной позиции власти, то сейчас эта позиция очевидная и негативная.

2. Для московского продвинутого молодого поколения стилистика власти (страшилки о 90-х годах, жесткое антизападничество, масса силовиков в центре города, которые указывают, где можно стоять, а где нет) выглядит не только идеологически неприемлемой (как для либералов), но и совершенно непонятной, страшно архаичной. Оно искренне не может понять, к чему все это.

3. Выступающим есть что сказать Москве, но на сегодняшний момент нет того, что можно сказать стране. Темы, реально волнующие людей — это цены, пенсии, социалка, экология (эта тема вернулась с Волоколамском и Шиесом). Если к осени оппозиция сможет интегрировать эти темы, то ситуация может стать серьезной. Если нет, то протест будет значимым, но локальным — и поэтому со временем затухающим.

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