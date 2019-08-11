Григорий Юдин о политическом кризисе в Москве

Первым треснул миф о том, что москвичам не нужна политическая репрезентация. Собственно, тот факт, что московский парламент почти полностью укомплектован единороссами при рейтинге партии в городе около 35%, уже наводил на мысли, что Дума из одних единороссов Москве не подходит. Однако в московской мэрии настолько поверили в собственную сказку, что долго не могли прийти в себя, когда сразу два десятка кандидатов собрали по пять тысяч подписей. Вдруг выяснилось, что в Москве достаточно людей, которые хотят сами выбрать себе депутата и готовы об этом заявить.

Следом за ним сломался миф о «народной любви» — о том, что за Собяниным и его партией стоит мощная поддержка горожан. Страшный секрет московских единороссов состоит в том, что каждый из них получил мандат несколькими десятками тысяч голосов, и в столкновении с кандидатом, который одних только живых подписей набрал пять тысяч, все они обречены на поражение. Именно поэтому независимые кандидаты с реальным ресурсом поддержки в несколько тысяч человек вмиг взлетели до статуса фигур федерального масштаба — потому что правда заключается в том, что во всей стране вообще мало политиков, у которых есть хотя бы такой демократический ресурс. И по этой же причине одна мысль о том, чтобы допустить их до выборов, вызвала ужас и в мэрии, и в Кремле.

После этого настала очередь фундаментального российского мифа — мифа о «страшном большинстве». Оно должно было кровожадно скормить кандидатов с их сторонниками дубинкам и посмеяться над их желанием попасть в Думу. Однако первый же нормальный опрос показал, что симпатии москвичей скорее на стороне тех, кто спокойно отстаивает свои права, а жестокость, наоборот, вызывает раздражение. Возможности пропаганды в Москве также пока сильно ограничены.

Сегодняшний рекордный митинг ясно продемонстрировал, что дубинка и наручники не помогают эти мифы починить. Тема полицейского произвола закрепилась в Москве, она задела известных спикеров, привлекла дополнительных людей и слилась с темой права на город. С точки зрения легитимности двухнедельная блиц-кампания по дисциплинированию москвичей дубинками — провал. Среди молодых групп — полный провал.

Если до сентября эти мифы не починить, то дальше придётся без них. Как это будет — отдельный вопрос. Но в любом случае в московской кампании видно, на чём стоит вся российская политическая машина и перед чем она ломается. Для того чтобы её заклинило, часто требуется совсем небольшая солидарность.

Я не праздную свой день рождения, но сегодня я был рад отметить его в компании пятидесяти тысяч. Я слишком давно исследую российскую деполитизацию и безнадёгу, чтобы понимать, как это много.

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