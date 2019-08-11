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Илья Яшин: На нас с вами тестируют чисто силовой формат отношений власти и общества

11.08.2019

Проверяют, можно ли просто запугать всех недовольных. И если прогнут Москву, то так будет по всей России. Но у них это не получится
Арестованы независимые кандидаты. Сфабрикованы уголовные дела. Люди в тюрьмах за мирный протест. Ночные обыски и допросы. Власть захвачена анонимными бандитами в чёрных масках. 

Что вообще происходит? 

На нас с вами тестируют новый — чисто силовой — формат отношений власти и общества. Проверяют, можно ли просто запугать всех недовольных. И если прогнут Москву, то так будет по всей России. 

Но у них это не получится. Сегодняшний митинг на Сахарова, крупнейший за 7 лет, ещё раз показал готовность граждан достойно держать удар и бороться за свои права. Посмотрите видео, как это было. 

Путину и Собянину стоит напомнить простую истину: полицейские дубинки хороши всем, кроме того, что на них неудобно сидеть.
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