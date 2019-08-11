Более 300 человек задержали после акций 10 августа

В связи с акциями 10 августа полиция задержала около 340 человек в пяти городах. 244 в Москве, 79 в Петербурге, 13 в Ростове-на-Дону. Задержания проводили также в Брянске и Сыктывкаре. Таковы данные «ОВД-Инфо». Не менее семи человек провели ночь в отделах Москвы и Петербурга, одного подростка в Петербурге отправили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Задержанных сотрудников «Навальный Live» отпустили без составления протоколов, сообщила «МБХ медиа» адвокат Вероника Полякова: «Просто для устрашения их в ОВД подержали, наверное» При этом работа канала, ведущего трансляцию с митинга, была парализована. Полиция изъяла технику из резервной студии. Забрали компьютеры, камеры, арендованное оборудование для трансляций, личную технику сотрудников, штативы и свет.

Задержали и Любовь Соболь. Сайт ГУ МВД опубликовал информацию о том, что в полицию якобы обратились организаторы митинга с заявлением о том, что она и другие участники мероприятия собираются устраивать провокации на акции. В штаб сбора подписей Соболь силовики пришли с обыском. Позже Соболь отпустили, взяв обязательство о явке в суд. Как сообщает «Медиазона» , у нее изъяли телефон и ноутбук. Соболь рассказала, что ее около четырех часов после задержания возили по Москве и Подмосковью, а затем закрыли в камере в ОВД города Троицк. На Соболь составили административный протокол за организацию акции протеста 3 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Задержание дрона на проспекте Сахарова. Пятая неделя протестов в Москве. https://t.co/lYPMypa15j pic.twitter.com/VUAoHHeEDd — bbcrussian (@bbcrussian) August 10, 2019

10 августа в десятках городов России прошли акции за честные выборы. Демонстранты также требовали прекратить административное и уголовное преследование участников предыдущих акций за 27 июля и 3 августа. В московском митинге приняли участие 49,9 тыс. человек.