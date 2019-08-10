Канал «Навальный Live» отключили

В Москве в квартиру, где расположена резервная студия канала «Навальный Live», пришли бойцы ОМОНа. Сотрудников задерживают, технику изымают, передает «Дождь». Сотрудники канала были намерены вести трансляцию с митинга на проспекте Сахарова.

Перед этим люди в масках ворвались в штаб Любови Соболь. ГУ МВД по Москве заявило, что к полицейским «обратились организаторы митинга на проспекте Сахорова с заявлением о том, что Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».

«Белый счетчик» подсчитал, что к 14:40 на проспекте Академика Сахарова собралось 28 тысяч человек.