СК предупредил об ответственности за «мирные прогулки»

Следственный комитет выпустил заявление, в котором пригрозил о ответственности за «мирные прогулки».

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы», — говорится в сообщении.

Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем, подчеркивают в СК.