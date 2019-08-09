У сотрудников штаба Навального в Москве изъяли плакаты для субботнего митинга

Задержанных сегодня сотрудников московского штаба Навального отпустили из полиции, но изъяли плакаты, подготовленные к митингу 10 августа.
«Сотрудников московского штаба Навального отпустили, а самые страшные для Собянина плакаты «Допускай!» и «Я имею право на своего кандидата!» изъяли. Москва-2019. Сюр какой», — написала в Twitter Любовь Соболь.
Александра Шепелева и Михаила Савкова задержали днем 9 августа возле Центра сбора подписей на Рождественском бульваре, когда Савков выносил плакаты для предстоящего митинга.