В Красноярском крае вновь начали взрываться боеприпасы

На военном арсенале под Ачинском в Красноярском крае снова начали взрываться снаряды. По данным источника «Интерфакса», два взрыва произошли из-за попадания молнии. Пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Жителей деревни Каменка Ачинского эвакуируют автобусами. В мэрии Ачинска объясняют это ухудшением гидрометеоусловий.

В правительстве Красноярского края сообщили , что подрыв снаряда произошел «при проведении работ по разминированию». Ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль: «В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка».

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. чел. В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.