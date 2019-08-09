Арестованы еще двое обвиняемых по делу о «массовых беспорядках»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Айдара Губайдулина, его обвиняют в участии в массовых беспорядках за акцию протеста 27 июля. Он пробудет под стражей до 9 октября, сообщает «ОВД-Инфо».

Как пишет «Новая газета» , следователь в суде ссылался на рапорт Центра «Э», согласно которому Губайдулина нужно заключить под стражу в том числе и потому, что 10 августа он может участвовать в акции оппозиции на проспекте Сахарова. Рапорт Центра «Э» судья Евгения Николаева приобщила к делу. В чем конкретно выразилось участие Губайдулина в массовых беспорядках, следователь не прояснил. Однако известно, что у следствия есть видеозапись, на которой Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ею в сторону полицейского.

Айдара Губайдулина задержали накануне, ночью у него дома прошел обыск.

Сергей Фомин, который был объявлен в розыск и в ночь на 8 августа сдался полиции, также сегодня арестован Басманным судом до 8 октября. Как сообщает «Медиазона», тот факт, что он сам пришел в полицию, и заверения, что он не собирается скрываться, не повлияли на решение суда.

По делу о массовых беспорядках, которое возбудили после митинга 27 июля, проходят 12 человек, 11 из которых уже находятся под арестом.

