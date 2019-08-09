Арестованы еще двое обвиняемых по делу о «массовых беспорядках»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Айдара Губайдулина, его обвиняют в участии в массовых беспорядках за акцию протеста 27 июля. Он пробудет под стражей до 9 октября, сообщает «ОВД-Инфо».
Айдара Губайдулина задержали накануне, ночью у него дома прошел обыск.
Сергей Фомин, который был объявлен в розыск и в ночь на 8 августа сдался полиции, также сегодня арестован Басманным судом до 8 октября. Как сообщает «Медиазона», тот факт, что он сам пришел в полицию, и заверения, что он не собирается скрываться, не повлияли на решение суда.
По делу о массовых беспорядках, которое возбудили после митинга 27 июля, проходят 12 человек, 11 из которых уже находятся под арестом.