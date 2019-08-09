Элла Памфилова назвала митинг 10 августа давлением на ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отказалась прийти на митинг, который состоится 10 августа в Москве, она назвала акцию давлением на ЦИК. Пригласила Памфилову депутат муниципального района Щукино Анастасия Брюханова, которой сегодня ЦИК отказал в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за недостаточного количества достоверных подписей в ее поддержку и справки о недвижимости неустановленной формы, сообщает «Интерфакс».

«Мы видим, что те, кто не собирал подписи, те, кто признался, что даже деньги не собирал, у них на счетах даже денег не хватало, чтобы заверить своих сборщиков, но тех, кто удобен власти — всех зарегистрировали. А у нас, кто считается оппозиционным, на каждом этапе какое-то крючкотворство. Ну как я могу доказать, что эти даты и подписи поставлены разными руками? Я лишена этого права, я не могу этого сделать. Завтра на Сахарова будет митинг, он как раз по этому поводу и собирается. Я вас туда приглашаю», — сказала Брюханова на заседании, обращаясь к Памфиловой.

«Я, естественно, не пойду. У людей есть право выходить на согласованные митинги, но требования любой ценой зарегистрировать, плюнуть на все процедуры я как давление на ЦИК не приемлю», — ответила глава Центризбиркома.

10 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов и против политрепрессий.