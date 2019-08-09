Мосгортранс требует возмещения ущерба от участников акции 27 июля

«ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали к участникам протеста 27 июля первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству. Как сообщает агентство «Москва», общая сумма требований составила более 12,5 млн руб.

Ущерб, по мнению истцов, должны возместить те участники протеста, в отношении которых расследуется дело о массовых беспорядках. Исковые заявления направлены в Следственный комитет.

Уголовное дело о массовых беспорядках СК возбудил 30 июля в связи с акцией 27 июля в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Следствие считает, что участники акции «парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия». Сейчас по нему проходят 10 фигурантов, 9 их них арестованы.