Ивану Жданову назначили еще 10 суток ареста

Мещанский районный суд Москвы назначил еще десять суток ареста директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову.«Ивану Жданову — еще 10 суток ареста. На заседание его привезли из спецприемника города Люберцы, где он отбывает предыдущий арест (15 суток)», — написал в Twitter глава его предвыборного штаба Борис Золотаревский.Жданова признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия). Протокол составили из-за несогласованной с властями акции, которая прошла 27 июля, уточняет «Медиазона»

29 июля Зеленоградский районный суд Москвы арестовал Жданова на 15 суток, признав его виновным в участии в несанкционированной акции, помешавшей движению транспорта и пешеходов. Его задержали 27 июля на Трубной площади.

Жданов был намерен баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но не был допущен до выборов.