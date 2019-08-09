Oxxxymiron призвал на митинг 10 августа

Рэпер Oxxxymiron призвал прийти 10 августа на митинг, который состоится на проспекте Сахарова, и потребовал прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках», возбужденное после акции 27 июля.

«Возможно для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг. Давайте вместе добавиться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых «массовых беспорядках» 27 числа. Беспорядках, которых на деле не было», — заявил музыкант в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Накануне популярный блогер Юрий Дудь опубликовал в своих соцсетях призыв присоединиться к протестующим и выйти 10 августа на митинг. «Наша инертность привела к тому, что любая политическая конкуренция уничтожена. Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой. И самое важное: шпалой по лицу теперь может получить любой из нас», — сказал он.

Митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили на выборы, и против полицейского произвола состоится 10 августа, в субботу, в 14:00 на проспекте Сахарова.

Под петицией «Новой газеты» с призывом закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное после протестов в Москве 27 июля, подписались уже более 110 тыс. чел.

