Яндекс разослал пользователям электронных кошельков предупреждение о запрете анонимных переводов

Яндекс предупредил пользователей сервиса «Яндес.Деньги» о том, что они не смогут снимать наличные после 15 сентября. Также с 20 августа клиенты не смогут получать переводы от других людей.

«С 20 августа вы не сможете получать переводы от других людей: с другой карты на вашу карту Яндекс.Денег, с чужой карты на ваш кошелек, через интернет-банки. Пока для пополнения баланса останутся такие варианты: ваша собственная карта, баланс привязанного телефона и наличные. А после 5 августа 2020 нельзя будет пополнять и наличными», — говорится в сообщении.

Ограничения в компании связали с поправками в законодательство и предложили пользователям пройти идентификацию, указав паспортные данные. Это позволит переводить деньги и снимать наличные.

26 июля Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.