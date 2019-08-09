В Совете Федерации хотят определить конкретные места проведения митингов в городах России

Сенаторы и члены действующей при СФ временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявили, что готовят законопроект, в котором «конкретизируют требования к местам проведения политических акций». Член Совета Федерации Людмила Бокова пояснила «Коммерсанту», что если закон будет принят, то в каждом городе будет установлено конкретное место для митингов, за пределами которого протестовать будет запрещено.

«Необходимо разработать законопроект, который четко определял бы места проведения политических акций. Он не нарушал бы право на мирные митинги, закрепленное Конституцией, но и не давал бы нарушать права других граждан, которые ведут детей в детские сады и школы», — предложила Бокова на заседании комиссии.

Позже на уточняющий вопрос «Ъ» о том, предлагает ли сенатор, чтобы в законе были указаны конкретные места для проведения митингов, а в других местах их нельзя было проводить, Бокова ответила: «Естественно».

Глава комиссии Андрей Климов подтвердил, что Совет Федерации подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера — и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить».