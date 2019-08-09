СМИ рассказали о новых доказательствах финансирования Москвой правящей партии Италии

Несмотря на заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини о том, что он никогда не получал финансовую помощь от России, издания The Insider, Bellingcat и BuzzFeed News в совместном расследовании говорят о новых подтверждениях финансирования Россией Сальвини и его партии «Лига Севера».

СМИ указывают на серию подозрительных поездок советников Сальвини Джанлуки Савоини и Клаудио Д'Амико, которые в течение последних двух лет попеременно летают в Москву. Только 2018 году Савоини летал в Москву как минимум 14 раз. Но никакого видимого бизнеса, требующего стольких поездок, ни у Савоини, ни у Д'Амико нет, отмечается в расследовании. Хотя ниже в тексте говорится, что в 2016 году они основали в России консалтинговую компанию «Орион»

Со ссылкой на газету La Repubblica и взломанную переписку расследователи пишут, что в сентябре прошлого года Савоини после визита в Москву встречался в Риме с Александром Дугиным, «крайне правым политиком», который считает Савоини главным связующим звеном между Италией и Россией. Дугин выделяет Савоини среди тех политиков, кто «с симпатией относится к православию, поддерживает Россию и Путина, последовательно стоит на антиамериканских и антиантлантистских позициях».

Авторы расследования утверждают, что данные о ряде поездок итальянцев не отражены в в базе «Мигрант»: «Это означает либо, что российские власти удалили эти записи из базы, либо, что их встречали на границе и проводили в обход паспортного контроля».

Кроме того, в базе перелетов нет сведений о как минимум двух перелетах Савоини из России в Италию (хотя перелеты в Россию видны), и как минимум в одном случае, когда присутствие Савоини в России можно проследить по его соцсетям. «Это указывает на то что он, вероятно, пользовался бизнес-джетами, которые не видны в системе бронирования», — пишут расследователи.

Авторы приводят заметку издания Il Fatto, которое со ссылкой на два источника писало, что Савоини весной 2016 года в парижском отеле получил от марокканского лоббиста, гендиректора агентства «Map» €150 тыс. наличными. «Если Савоини действительно предпочитал получать деньги за лоббистские услуги наличными, то становятся понятны и его частые перелеты, и то, почему обратно он предпочитал летать частными рейсами», — заключают расследователи.

В июле Buzzfeed писал, что один из соратников Сальвини в 2018 году якобы проводил секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Предположительно, де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини. Сам политик тогда заявил, что никогда не получал финансовую помощь от России: «Я уже говорил это в прошлом, но будут повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России: ни рубля, ни доллара, ни евро и даже — ни одного литра водки». Итальянская прокуратура начала расследование.