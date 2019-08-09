Глава Мозгоризбиркома выступил за электронный сбор подписей

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов выступил за сбор подписей в поддержку кандидатов на выборы в электронном виде, через портал госуслуг.

«С учетом перехода на цифровую экономику в стране, надо менять формат, уходить от человеческого фактора. Во-первых, если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовалось более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии», — заявил он в интервью ТАСС.

Кроме того, Горбунов предлагает собирать подписи непосредственно в помещениях избирательных комиссий: «Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель — прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации».

«Если документ уже кем-то заверен, тогда и не надо проверять каждую подпись. Тогда проблемы с экспертизами почерковедов, подтверждением от миграционной службы о регистрации, — они сразу отпадут. Сомнений, подписывался ли человек за выдвинутого кандидата, не будет», — говорит Горбунов.

Он также отметил, что со следующего года стартует эксперимент по введению электронных паспортов, что также позволит оставить электронную подпись в поддержку кандидата.

Ранее окружные избирательные комиссии, Мосгоризбирком, а затем ЦИК отказали многим независимым кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму, признав недостоверными часть подписей избирателей, собранных в их поддержку. Кандидаты жаловались на некачественную почерковедческую экспертизу МВД, а также на несоответствие баз данных чиновников с реальностью.