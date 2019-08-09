Задержаны новые фигуранты дела о «массовых беспорядках»

Следственный комитет предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках Айдару Губайдулину. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил адвокат Максим Пашков. Ночью у Губайдулина прошел обыск.

Также по данным портала, силовики по делу о «массовых беспорядках» задержали Данила Беглеца. Адвокат «Апологии протеста» Григорий Червонный сообщил «ОВД-Инфо», что ночью ему пытался дозвониться Илья Анохин, которого задерживали 3 августа. Сейчас Анохин не выходит на связь. 3 августа Анохина допрашивали по делу о «массовых беспорядках» в отделе полиции.

СК официально подтвердил , что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец, 1992 года рождения. Губайдулину уже предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Беглец, ранее объявленный в розыск, доставлен в СК для проведения следственных действий. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Уголовное дело о массовых беспорядках СК возбудил 30 июля в связи с акцией 27 июля в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.