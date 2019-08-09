Дело о «беспорядках» 27 июля расследуют следователи из «болотного дела»

В группу по делу о «массовых беспорядках» 27 июля вошли три следователя, которые вели «болотное дело». Как пишет «Медиазона» со ссылкой на постановление о назначении следственной группы, в группу по делу 27 июля, возглавляемую майором юстиции Дмитрием Ереминым, входят сотрудники СК Фадеев В.В., Афасижев З.Ю. и Зубков В.Н.

Фадеев на сайте «РосУзник» упомянут как человек, который расследовал дело участника митинга 6 мая 2012 года Дениса Луцкевича. Тогда Фадеев занимал должность старшего следователя отдела СК по Красногорску и входил в расширенную группу по «болотному делу». В деле 27 июля Фадеев выходил в суд с ходатайством об аресте Даниила Конона — он запомнился тем, что на заседании отчитал мать Конона за участие сына в акции, а затем говорил о его аресте «потерпит месяцок — и ничего».

Зубков и Афасижев тоже входили в следственную группу по «болотному делу».

Всего в следственную группу по делу о «массовых беспорядках» 27 июля входят 84 сотрудника СК. «Медиазоне» удалось найти упоминания нескольких из них. Так, следователя Ивана Гилева в 2017 году обвинял в избиении студент Московского колледжа архитектуры Зелимхан Точиев. Следователь Азат Рысмухаметов, возглавлявший обыск у Дмитрия Гудкова, подписывал постановление об обыске в редакции издания Daily Storm. Следователь А.М. Кривов вел дело неонациста Максима Тесака Марцинкевича. Следователь Сергей Тагашов в 2016 году отказался возбуждать дело о пытках силовиками московского студента-медика Мурада Рагимова.

Дело о «массовых беспорядках» в Москве было возбуждено 30 июля. Обвиняемыми по нему проходят 10 человек, девять из них арестованы, один объявлен в розыск.