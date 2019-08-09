Экс-президента Киргизии арестовали

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева суд отправил в СИЗО до 26 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.
«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — рассказал он.
Уйдя с поста президента, Атамбаев надеялся сохранить ведущие позиции в политике Киргизии, видел себя серым кардиналом, рассказал РБК сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. Однако новый президент страны Сооронбай Жээнбеков и его команда были не согласны с таким видением развития политической ситуации.