Экс-президента Киргизии арестовали

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева суд отправил в СИЗО до 26 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — рассказал он.

Атамбаева подозревают в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. В конце июня парламент лишил его неприкосновенности. 7 и 8 августа силовики несколько раз штурмовали дом бывшего президента и в итоге задержали его. В ходе штурма пострадали как силовики, так и сторонники Атамбаева. После его задержания в Бишкеке начался митинг, который разогнали власти.

Уйдя с поста президента, Атамбаев надеялся сохранить ведущие позиции в политике Киргизии, видел себя серым кардиналом, рассказал РБК сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. Однако новый президент страны Сооронбай Жээнбеков и его команда были не согласны с таким видением развития политической ситуации.