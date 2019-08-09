Источник РБК назвал Волкова главным подозреваемым по делу ФБК

Леонид Волков является основным подозреваемым по делу об отмывании денег, которое СК расследует в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщают источники РБК, которые также поясняют, что расследование в отношении соратников Навального может заморозить работу фонда в контексте протестов из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.



Ведет дело старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров. Он известен тем, что принимал участие в деле о взятке губернатора Кировской области Никиты Белых и руководил следственными действиями по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Лавров считается следователем из ближнего круга председателя СК Александра Бастрыкина.



Он также вел дело в отношении следователей центрального аппарата ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которых обвиняли в вымогательстве взятки в биткоинах. У российских силовиков нет достаточного опыта по расследованию дел, связанных с отмыванием биткоинов, и наработанного алгоритма по их ведению, подобные дела уникальны, говорит источник РБК.

3 августа СК сообщил о возбуждении уголовного дела о легализации денег через счета ФБК. 8 августа в офисе фонда и в квартирах ряда его сотрудников прошли обыски. Юристы ФБК были вызваны на допросы. Счета ФБК и штабов Навального заблокированы.

Волков говорит, что под отмыванием следователи имеют в виду суммы, которые в последние три года вносились на счета сотрудников структур Навального наличными через банкоматы. По его словам, часть пожертвований в ФБК получают биткоинами, которые для конвертации в рубли на криптовалютной бирже отправляют покупателю, а тот в свою очередь вносит наличные на счет через кэш-ин.