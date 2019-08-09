Профессор Сергей Медведев — о том, что Роскомнадзор нашел нарушения в работе журнала "Археология русской смерти" мужа Любови Соболь

Кто бы сомневался! (Для тех, кто не знает, это из самых глубоких, оригинальных и свободных журналов по антропологии и социологии, что появились у нас в последнее время. А Сергей Мохов-- пионер этой тематики в России).
Вы только подумайте, сколько органов госвласти участвуют в травле независимых кандидатов и тех, кто выходит их поддержать:
- Мэрия
- Московский и Центральный избиркомы
- Полиция, Росгвардия, СК, Прокуратура (и стоящая за ними ФСБ)
- Органы опеки (грозятся отнять ребенка у родителей-демонстрантов)
- Военкоматы (ловят на митингах призывников)
- ФСПП (приставы описывают имущество должников, задержанных на протестах)
- Роскомнадзор
- Государственные СМИ
- Больницы (см. историю с Навальным)
- Университеты (см. РГГУ и МПГУ)
- Школы (воспитательная работа с детьми, ходившими на митинги)
- Парк Горького (не кнут, а шашлык, но функция та же)
- ...
Важно помнить, что все это, включая больницы, школы, университеты и парки (да-да, парки) -- суть дисциплинарные институты по Фуко, встроенные в одну и ту же систему контроля за человеческим телом. Забавно наблюдать, как маленькая заноза под названием выборы в Мосгордуму растревожила всего российского Левиафана. Это на каких же нервах и страхах они там наверху живут, если сейчас подняли по тревоге весь свой немудреный балаган, включая обоз и маркитанток? И как немного, оказывается, надо-- не пожары в Сибири, не наводнение в Иркутске, не чудовищный дефицит лекарств от ВИЧ и рака, а всего лишь шествие кучки либералов -- чтобы узнать, что в России есть государство со всеми своими судьями, приставами, учителями, ректорами и главврачами!