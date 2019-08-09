Профессор Сергей Медведев — о том, что Роскомнадзор нашел нарушения в работе журнала "Археология русской смерти" мужа Любови Соболь

Кто бы сомневался! (Для тех, кто не знает, это из самых глубоких, оригинальных и свободных журналов по антропологии и социологии, что появились у нас в последнее время. А Сергей Мохов-- пионер этой тематики в России).

Вы только подумайте, сколько органов госвласти участвуют в травле независимых кандидатов и тех, кто выходит их поддержать:



Мэрия

Московский и Центральный избиркомы

Полиция, Росгвардия, СК, Прокуратура (и стоящая за ними ФСБ)

Органы опеки (грозятся отнять ребенка у родителей-демонстрантов)

Военкоматы (ловят на митингах призывников)

ФСПП (приставы описывают имущество должников, задержанных на протестах)

Роскомнадзор

Государственные СМИ

Больницы (см. историю с Навальным)

Университеты (см. РГГУ и МПГУ)

Школы (воспитательная работа с детьми, ходившими на митинги)

Парк Горького (не кнут, а шашлык, но функция та же)

...

(а еще есть мобильные операторы, которых вынуждают выключать мобильный интернет в зоне протеста, бары, которые отказываются быть точкой сбора для протестного пробега и прочие бизнесы, тотально зависимые от властей и силовиков. Не удивлюсь, если они в дни протестов закроют метро и общественный транспорт, объявят экзамены в школах, учения по ГО на предприятиях, спустят водохранилища и устроят наводнение, фантазия безгранична в этом соцсоревновании за то, чтобы загасить протест)

Важно помнить, что все это, включая больницы, школы, университеты и парки (да-да, парки) -- суть дисциплинарные институты по Фуко, встроенные в одну и ту же систему контроля за человеческим телом. Забавно наблюдать, как маленькая заноза под названием выборы в Мосгордуму растревожила всего российского Левиафана. Это на каких же нервах и страхах они там наверху живут, если сейчас подняли по тревоге весь свой немудреный балаган, включая обоз и маркитанток? И как немного, оказывается, надо-- не пожары в Сибири, не наводнение в Иркутске, не чудовищный дефицит лекарств от ВИЧ и рака, а всего лишь шествие кучки либералов -- чтобы узнать, что в России есть государство со всеми своими судьями, приставами, учителями, ректорами и главврачами!