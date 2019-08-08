Илья Яшин: На свободу я сегодня не вышел

Ну а как вы хотели? Разумеется, на свободу я сегодня не вышел. Вместо этого, мне влепили ещё один административный арест: уже третий за две недели.

Освободиться я должен был в 19:30. Однако в час дня дверь камеры открылась, и на пороге появился начальник спецприёмника Акжигитов. Он сообщил елейным голосом, что за мной приехали, но «волноваться не стоит».

«Проедете с сотрудниками в отдел, там нужно уладить какие-то формальности», — извиняющимся тоном сказал начальник.

Я догадался, конечно, что за «формальности» и попросил дать мне возможность позвонить адвокату. «Да, требование законное», — кивнул начальник и вышел.

Через пять минут в камеру явился дежурный офицер и пригласил меня выйти на телефонный звонок. И как только я сделал шаг за дверь камеры, руки мне заломили бойцы в форме МВД и чёрных масках. Они довольно грубо вытащили меня на улицу и погрузили в автозак.

Вскоре мы заехали на территорию Хамовнического суда. Примерно час меня мариновали в автозаке. Потом снова выкрутили руки, и в сопровождении семерых бойцов я был конвоирован в зал заседаний.

«Присаживайтесь, обвиняемый», — поздоровался судья Андрей Лутов.

«Вы как-то забегаете вперёд, — удивился я. — Обвиняемые по уголовным делам проходят, а у нас вроде административный процесс».

«И правда, — смутился судья. — Прошу прощения».

Где-то через час приехал мой адвокат Вадим Прохоров. Выяснилось, что привлекают меня за 14 июля, когда люди собирались у мэрии и Мосгоризбиркома с требованиями регистрации независимых кандидатов. Я назван организатором этих «незаконных массовых акций».

Но знаете, что самое смешное?

30 июля Троицкий суд уже признал меня виновным в этом нарушении и отправил под арест. Я напомнил суду, что дважды наказывать за один эпизод прямо запрещено Конституцией.

«Полагаю, вы демонстрируете просто неуважение к суду», — обратился я к председательствующему. Судья Лутов ухмыльнулся в ответ и что-то пометил в блокноте. Затем он отклонил все ходатайства моей защиты. Отказал в допросе свидетелей. Проигнорировал явные ошибки в материале вроде неправильной даты моего рождения.

Ну, и вынес решение: 10 суток ареста. Итого, это уже третий административный арест, который я получаю с 29 июля. Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу. Растягивают удовольствие.

Любопытно, конечно, что наши оппоненты в мэрии и Кремле даже не пытаются маскировать политические мотивы всех этих арестов. По сути, прямо говорят: будете сидеть до выборов. Чтобы не мешали кандидату Валерии Касамаре и её подельникам из «Единой России» занять кресла в Мосгордуме.

Я же хочу сказать вам спасибо за поддержку, друзья. Не переживайте: у меня всё в порядке. Я здоров и бодр. Много читаю, пишу и слежу за новостями по «Эху Москвы».

Верю, что эти брутальные кривляния Собянина и силовиков вас не напугают. Надеюсь, что митинг на проспекте Сахарова в субботу соберёт много людей.

Мысленно — с вами.

P.S. Завтра, в пятницу, в Мосгорсуде (ул. Богородский Вал, дом 8) у меня апелляция. Начало заседания в 11:00. Зал № 212.

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