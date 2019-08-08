Экс-президента Киргизии задержали

По данным Минздрава страны, в Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили пятеро пострадавших: четверо сотрудников силовых структур с огнестрельными ранениями и один гражданский, который пострадал от шумовой гранаты.
Атамбаева пытались задержать еще вчера, но штурм не удался.
Его лишили статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента 9 июля, это позволило привлечь его к уголовной ответственности. Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других преступлениях. Эту информацию депутаты передали в прокуратуру для проверки.