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Экс-президента Киргизии задержали

08.08.2019

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в ходе повторного штурма его дома в селе Кой-Таш. Как сообщает «Акипресс», его увезли в Бишкек в объезд, так как дорога из Кой-Таша блокирована сторонниками Атамбаева.

По данным Минздрава страны, в Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили пятеро пострадавших: четверо сотрудников силовых структур с огнестрельными ранениями и один гражданский, который пострадал от шумовой гранаты.

Атамбаева пытались задержать еще вчера, но штурм не удался. 

Его лишили статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента 9 июля, это позволило привлечь его к уголовной ответственности. Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других преступлениях. Эту информацию депутаты передали в прокуратуру для проверки.

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