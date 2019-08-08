Юрий Дудь призвал на субботний митинг на проспекте Сахарова

Популярный блогер Юрий Дудь опубликовал в своих соцсетях призыв присоединиться к протестующим и выйти 10 августа на митинг в поддержку кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, и против полицейского произвола.

«Все последние годы молодым людям в России было максимально неинтересно касаться выборов, протестов, басманного правосудия, политзаключенных, вот этого всего. Две последние субботы показали, к чему привела наша инертность. Наша инертность привела к тому, что в важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни. Наша инертность привела к тому, что любая политическая конкуренция уничтожена. Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой. И самое важное: шпалой по лицу теперь может получить любой из нас», — пишет он.

Дудь призвал своих подписчиков критически мыслить, сомневаться, задавать вопросы и не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жестко избивают полицейские.

«10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу», — заключает он.