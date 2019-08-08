Сергею Фомину изменили обвинение с организации массовых беспорядков на участие в них

Сергею Фомину, которого СК планировал обвинить в организации массовых беспорядков 27 июля, предъявили обвинение в участии в беспорядках. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», отмечая, что ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Сегодня в 16:00 в Басманном суде пройдет заседание по мере пресечения.
Фомин накануне сам пришел в полицию, узнав, что его объявили в розыск. По его словам, он не совершал ничего незаконного и уверен в своей правоте.
7 августа уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля было передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Десяти его фигурантам предъявлены обвинения либо по статье о массовых беспорядках, либо о применении насилия в отношении полицейских. Это Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Сергей Фомин. Также СК сообщает, что в розыке находится еще один фигурант, имя которого не называется.