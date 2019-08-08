СК рассказал о блокировке более 100 счетов по делу ФБК

По делу об отмывании средств, в рамках которого сегодня проходят обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией и у ряда его сотрудников, заблокированы более 100 банковских счетов.

«Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось , по данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Через банкоматы в Москве они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК.

В ФБК говорят, что речь идет о пожертвованиях сторонников фонда, а счета заблокированы, чтобы воспрепятствовать его работе и помешать оплачивать штрафы задержанным на акциях протеста.