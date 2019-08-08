СК рассказал о блокировке более 100 счетов по делу ФБК

По делу об отмывании средств, в рамках которого сегодня проходят обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией и у ряда его сотрудников, заблокированы более 100 банковских счетов.
«Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано», — говорится в сообщении СК.
В ФБК говорят, что речь идет о пожертвованиях сторонников фонда, а счета заблокированы, чтобы воспрепятствовать его работе и помешать оплачивать штрафы задержанным на акциях протеста.