Посол США в России посоветовал Трампу держаться настороже с Москвой

Посол США в России Джон Хантсман, объявивший о намерении покинуть пост, в письме президенты Дональду Трампу посоветовал ему держаться настороже с Москвой и не испытывать иллюзий. Об этом пишет «Радио Свобода». В письме также говорится, что американское посольство в последние два года столкнулось с «беспрецедентной высылкой дипломатов, принудительными отъездами и огромными трудностями в выполнении профессиональной деятельности». Посол называет обстановку, в которой приходится работать американской дипмиссии, «одной из самых враждебных в мире».

«Мы должны продолжать заставлять Россию отвечать за ее действия, которые угрожают нам или нашим союзникам. Нам поможет не перезагрузка, а четкое осознание наших интересов и ценностей», — пишет Джон Хантсман.

По мнению американского публициста Дэвида Саттера, письмо посла свидетельствует о том, что американские профессионалы не верят в возможность улучшения отношений с Москвой.

«Можно предположить, что письмо свидетельствует о глубоком разочаровании, которое испытывает высокопоставленный дипломат, пытавшийся понять Россию и убедить путинское руководство действовать рационально. Когда он говорит о непримиримых разногласиях, он может пытаться предупредить Трампа о бессмысленности попыток использовать демонстративное дружелюбие в качестве инструмента улучшения американо-российских отношений. Мало того, он прямо говорит, что мы не можем не замечать опасного поведения Кремля. Если Москва ведет себя враждебно, то это не должно ей сходить с рук», — пояснил он.

За два года работы в Москве Хантсман превратился в большого пессимиста и в результате стал более реалистично оценивать ситуацию, заключил Саттер.