Два человека погибли в Северодвинске при испытании двигателя ракеты

Два человека погибли в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском.

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Причиной ЧП стал взрыв жидкостного реактивного двигателя: «На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия».

Выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.