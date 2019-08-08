Коммунисты используют московский протест

После того, как ЦИК отклонил жалобы оппозиционеров и отказал им в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, председатель комиссии Элла Памфилова признала, что процедура сбора подписей устарела и «противоречит здравому смыслу». Как пишут «Ведомости», после завершения кампании ЦИК будет настоятельно предлагать изменения в законодательство, пообещала она.

В КПРФ же возложили ответственность за провал кампании по выборам Мосгордумы на Мосгоризбирком. Кандидаты от партии на встрече с Памфиловой потребовали отставки главы МГИК Валентина Горбунова. Памфилова призналась, что у ЦИК давно есть претензии к работе МГИК, но она не может прямым указанием отправить в отставку Горбунова. «Мы можем выразить недоверие», — пояснила она, но в любом случае вопрос о замене руководства МГИК будет ставиться только после выборов.

Коммунисты к протесту присоединяться не собираются, но собираются его использовать, считает политолог Алексей Макаркин. Эксперт пояснил «Ведомостям», что КПРФ хочет решить свои проблемы в Москве: партия плохо выступила на муниципальных выборах 2017 года, а сейчас в целом ряде округов коммунисты оказались основными соперниками власти. Избиратели, готовые проголосовать за демократическую оппозицию, сейчас оказались перед выбором — либо совсем не ходить на выборы, либо проголосовать за какого-нибудь оппозиционера: «Вот коммунисты тут предлагают свои услуги».