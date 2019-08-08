Счета ФБК заблокировали

Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального заблокированы. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК). Счет Штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!», — написала Ярмыш в Twitter.

Любовь Соболь уверена, что счета заблокированы, чтобы воспрепятствовать работе ФБК и помешать оплачивать штрафы задержанным на акциях протеста.

Ранее сегодня обыски прошли в офисе ФБК, а также у сотрудников фонда. Они проводились в рамках дела об отмывании средств. В фонде говорят, что речь идет о пожертвованиях сторонников.

У сотрудников фонда при обыске изъяли носители информации. Их самих увезли на допрос в СК.