Леонид Волков о «деле об отмывании»

Суть «дела об отмывании», по которому сегодня с утра прошли уже четыре обыска с выемкой техники, заключается в том, что все пожертвования в ФБК за 2016-19 годы (около 300 млн рублей) и все пожертвования на президентскую кампанию Навального за 2017-18 годы (около 360 млн рублей) и все пожертвования на работу сети штабов Навального за 2018-19 годы (около 200 млн рублей) — даже если все-все сложить, все равно миллиард никак не получится, но для красоты пресс-релиза они решили округлить! — они одним постановлением СК умудрились объявить «легализацией незаконного иностранного финансирования».

Другими словами — они признали несуществующими каждого из примерно 160 тысяч человек, кто донатил на президентскую кампанию, каждого из примерно 8 тысяч подписанных на ежемесячные платежи и примерно 70 тысяч разовых жертвователей ФБК. Ну или каждый из них — в «логике» следователей — видимо получил сначала свои 300 рублей или 5000 рублей от некоего «иностранного преступника» (заведомо зная, что это преступные рубли!), и потом переслал нам «с целью отмывания». Вот чтобы все понимали абсурдность.

Но в связи с этим мне кажется будет очень важным и правильным показать, что вы — мы — на самом деле все же есть, вопреки мнению господина Бастрыкина.

Если вы хотя бы раз донатили деньги в ФБК или в штабы Навального, не важно сколько раз и в какой сумме — сейчас самое время публично написать об этом в соцсетях. В любой соцсети, любыми словами, можно репостнуть это сообщение, можно как угодно. Мне кажется, это сейчас правильный будет флэшмоб: постулирование нашего существования вопреки мнению Следственного комитета.

Ну и не бойтесь: у них, конечно, много следователей, но к десяткам тысяч людей не придут. Зато испугаются.

«Благодаря» обыскам у нас теперь есть хотя бы какой-то документ по делу. Адвокат Воронин переписал, не поленился (фотографировать не дали, но дали ознакомиться).

Так вот.

Нет в деле никакого миллиарда, миллиард есть только в пресс-релизах СК и в сливах через информационные помойки.

Все-таки они понимают, что такое пожертвования граждан, ура. Надо же! В деле есть 75 миллионов рублей, внесенных на счета через банкоматы. Вот про них следствие считает, что это «легализация». (Ну, вы знаете, преступники всегда так отмывают и легализуют — не снимают кэш со счетов, а, наоборот, кладут на счета).

И вот теперь куча людей в медицинских масках ломает дверь в офис ФБК на основании вот этого постановления. Обыски, пресс-релизы, Бастрыкин совещания проводит. Из-за того, что за четыре года кто-то внес через банкоматы 75 миллионов рублей.

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