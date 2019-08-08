Сотрудников СИЗО «Кресты» отстранили от работы после видео с пытками заключенных

Несколько сотрудников следственного изолятора «Кресты» в Петербурге отстранили от обязанностей из-за многочисленных нарушений, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, поверяющие выявили нарушений «выше крыши». Материалы передаются в следственные органы и прокуратуру, передает «Интерфакс».

В СИЗО не велись журналы перевода заключенных из одной камеры в другую, отключались камеры видеонаблюдения, несудимых арестантов помещали в камеры к осужденным.