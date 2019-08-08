Сотрудников СИЗО «Кресты» отстранили от работы после видео с пытками заключенных

Несколько сотрудников следственного изолятора «Кресты» в Петербурге отстранили от обязанностей из-за многочисленных нарушений, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, поверяющие выявили нарушений «выше крыши». Материалы передаются в следственные органы и прокуратуру, передает «Интерфакс».
В СИЗО не велись журналы перевода заключенных из одной камеры в другую, отключались камеры видеонаблюдения, несудимых арестантов помещали в камеры к осужденным.
Видео с избиением арестованных в новых «Крестах» опубликовало сообщество Gulagu.net. По его данным, в СИЗО действуют три «пресс-хаты», в которых пытают заключенных
. Пыточные камеры работают по указанию заместителя начальника СИЗО по оперативной работе Никиты Ильина и начальника СИЗО Владимира Ивлева. Проживающие в «пресс-хатах» заключенные-активисты «по заданию оперативников жестоко пытают и избивают заключенных, принуждают их к написанию явок с повинными, самооговору и оговору третьих лиц, принуждают их под пытками отказываться от жалоб и претензий, а также вымогают у жертв денежные средства».