Сдавшегося участника акции 27 июля СК планирует отправить под стражу

Следственный комитет сообщил, что планирует предъявить Сергею Фомину обвинение в организации массовых беспорядков 27 июля и ходатайствовать о заключении его под стражу. «Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», — говорится в сообщении СК.
Фомин накануне сам пришел в полицию, узнав, что ранее его объявили в розыск. По его словам, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что он скрывался и его «поймали» — он не совершал ничего незаконного и уверен в своей правоте.
7 августа уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Девяти его фигурантам предъявлены обвинения либо в организации массовых беспорядков, либо в применении насилия в отношении полицейских. Это Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Сергей Фомин до сегодняшнего дня находился в розыске. Также СК сообщает, что в розыке находится еще один фигурант, имя которого не называется.