Сдавшегося участника акции 27 июля СК планирует отправить под стражу

Следственный комитет сообщил, что планирует предъявить Сергею Фомину обвинение в организации массовых беспорядков 27 июля и ходатайствовать о заключении его под стражу. «Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», — говорится в сообщении СК.

Фомин накануне сам пришел в полицию, узнав, что ранее его объявили в розыск. По его словам, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что он скрывался и его «поймали» — он не совершал ничего незаконного и уверен в своей правоте.

27 июля Фомин пришел на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 31 июля у него и родителей прошли обыски по делу о «массовых беспорядках», также его допросили в качестве свидетеля. 5 августа СК сообщил, что Фомин объявлен в розыск. В сообщении утверждалось, что он взял на руки чужого ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». На следующий день прокуратура потребовала лишить прав отца ребенка Дмитрия Проказова, а СК возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Фомин — родственник Проказова, он двоюродный брат его супруги, матери ребенка.

7 августа уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Девяти его фигурантам предъявлены обвинения либо в организации массовых беспорядков, либо в применении насилия в отношении полицейских. Это Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Сергей Фомин до сегодняшнего дня находился в розыске. Также СК сообщает, что в розыке находится еще один фигурант, имя которого не называется.