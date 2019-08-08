Журналист Екатерина Барабаш о падении Эллы Памфиловой

Памфилова - готовый персонаж для дидактического романа. Если б я умела писать belle lettre - непременно бы описала историю ее падения. Она единственная из всей кучи путинских подстилок, кого мне чуть-чуть жалко. Совсем чуть-чуть. Посмотрите, как она ведет себя на заседаниях ЦИК - она злится, краснеет, она почти плачет, она осатанело завидует Соболь, вспоминая себя 30 лет назад - такую же пассионарную блондинку, готовую сражаться за свои и чужие права. Ей очень, очень обидно за себя, за свою проданную свободу, которую она даже и не заметила, как потеряла, на каждой ступеньке своей карьерной лестницы находя все более витиеватые и путаные объяснения собственному слабоволию. Она все это хорошо понимает и страшно комплексует. Она бы хотела все вернуть обратно, но поздно - она в системе. Я представляю себе, как поздними вечерами, добравшись до дома и скинув туфли на каблуках, она бредет к шкафчику за чем-нибудь седативным, а по телефону ее успокаивают близкие - "Эллочка, плюнь на подонков, ты все правильно делаешь". Эллочка держится бодрячком, а сама глотает снотворное, чтобы поскорее отключиться от собственной мерзости. Ей снится демократия первой волны, съезд народных депутатов, межрегиональная депутатская группа и Егор Гайдар, не подающий ей руки. Утром она просыпается с мыслью "А гори все огнем - в отставку!", но потом просыпается окончательно и понимает, что соскочить ей поздно и некуда - она никому не будет нужна, ни одна из сторон баррикады не протянет ей руку.

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