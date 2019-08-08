ОВД-Инфо:Арестованный за акцию 27 июля Александр Кукин о задержании, фальшивом протоколе и суде

Меня задержали на Трубной площади в районе половины девятого вечера, когда уже все оцепили и начали всех задерживать. Была очень тягостная атмосфера, нагоняли страх немотивированные задержания: ты стоял и ждал своей очереди. Хотелось сделать хоть что-то: сначала с друзьями мы запели гимн России. Пока мы его пели, никого из нас не задерживали, но задерживали людей рядом.

Что петь дальше, мы не придумали, в конце концов [росгвардейцы] добрались и до нас. Задержали нескольких моих товарищей, а потом и меня. На площади оставались мои друзья, я решил их подбодрить, спев песню [группы «Любэ»], начинающуюся со слов «ты неси меня река».

Меня отнесли к автозаку, обыскали, телефон сказали убрать в сумку. Наши вещи в автозаке ехали отдельно от нас, поэтому мы сразу не могли связаться с ОВД-Инфо, и даже в отделении [ОВД «Филевский парк»] вещи начали отдавать спустя пару-тройку часов.

Кому успели начать оформлять протоколы в течение трех часов после задержания, писали статью 20.2, часть 5 [КоАП, нарушение установленного порядка проведения акций]. По прошествии трех часов начали писать часть 6.1 (нарушение порядка проведения акции, сопряженное с перекрытием транспортных путей, в отличие от части 5, предполагает возможность административного ареста). Соответственно, [тех, кого начали оформлять позже] оставили [ночевать в полиции] и развозили в ОВД, где были свободные места в камерах.

Протокол мне оформили одному из последних, на 48-м часу задержания. Мне не дали его прочитать и сфотографировать. Полицейские в ОВД «Филевский парк» не хотели, чтобы я фотографировал протокол — именно поэтому мне не дали его прочесть.



Также в итоговом протоколе сказано, что я отказался его подписывать в присутствии понятых. Это не так. У меня есть диктофонная запись, на которой я прошу дать мне ознакомиться с протоколом. Кто были понятыми — не знаю, но у них был очень запуганный вид. Причем, в моем присутствии они подтверждали, что я не отказываюсь ознакомиться с протоколом, но потом поставили свои подписи [под тем, что я отказался с ним ознакомиться].

В районе девяти [вечера 29 июля] меня привезли в суд, в 21:50 началось заседание по моему административному делу. Поскольку адвокат был занят в других процессах, я ходатайствовал о переносе заседания, его тут же удовлетворили. Рассмотрение назначили на следующий день.

Суд мне назначили на 9 утра, я приехал. Всем из автозака, куда я попал, по части 6 статьи 20.2 выносили штрафы. У меня было наивное убеждение, что в моем случае все тоже закончится штрафом. Плюс, к сожалению, прийти посоветовал адвокат от ОВД-Инфо: насколько я знаю, его за это уже пожурили.

Начался суд только в районе двух часов дня. Я являюсь членом [избирательной] комиссии с правом решающего голоса в Измайлово. Одно из ходатайств адвоката было о том, что требуется разрешение прокурора на вынесение мне административного наказания. Судья отложила заседание еще на два часа, за это время спокойно получила разрешение от временно исполняющего обязанности прокурора Москвы и вынесла мне семь суток административного ареста.

Наказание я отбывал в спецприемнике «Мневники» в небольшой камере на семь человек, четверо [из них] были после митинга. В целом, туда попадают обычные люди, а не уголовники. По крайней мере, я с какой-то опасностью в спецприемнике не столкнулся. Очень здорово отлажена помощь правозащиты, в том числе хорошо сработали люди, которые делают передачки.

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