Грозивший отчислением участникам протестов ректор РГГУ указал на Этический кодекс

Ректор РГГУ Александр Безбородов, комментируя письмо студентов и выпускников вуза, которые указали ему на недопустимость угроз в адрес участников митингов, заявил что участие студентов в незаконных акциях недопустимо.

«Студенты имеют полное право высказывать свое согласие или несогласие. Выйдут на занятие, если у кого-то будут вопросы, то я с ними пообщаюсь. Я постараюсь успокоить студентов. Мы не планируем отчислять многих студентов, это касалось только конкретного вопроса: участия в несанкционированных митингах. Они недопустимы и участвовать в них не надо», — сказал Безбородов изданию Daily Storm.

По его словам, «мера вплоть до отчисления не космическая, а вполне земная для таких случаев». Ответственность студентов за участие в несанкционированных акциях указана в Этическом кодексе учащегося РГГУ, отметил он. В документе среди поводов для отчисления указаны: «Нарушения, которые <...> могут послужить причиной принятия максимально жестких санкций: <...> публичные призывы, <...> подрывающие основы конституционного строя РФ», пишет Daily Storm.

При этом в интервью РБК Безбородов заявил, что «никаких угроз [отчислением] или действий не планируется. А в несанкционированных митингах принимать участие нельзя. Это грубейшее нарушение нашего законодательства».

Ранее ректор РГГУ говорил, что рассматривает возможность отчисления из университета студентов за их участие в объявленных несанкционированными публичных акциях. В ответ более ста студентов, аспирантов, выпускников и сотрудников вуза подписали открытое письмо Безбородову, в котором указали, что руководство университета может применять к студентам меры дисциплинарной ответственности только в случае, если они не выполняют свои учебные обязанности или прямо мешают учебному процессу.