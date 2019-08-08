Экс-президент Киргизии после штурма его дома решил провести митинг в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что хочет провести митинг в Бишкеке. Как передает «Акипресс», Атамбаев вместе со своими сторонниками в 16:30 намерены пойти к зданию «Медиа Форума». «Половина людей говорит, что пойдет к «Форуму», другая половина хочет идти к Белому дому. Но сначала мы пойдем к «Форуму», а дальше, если надо будет, пойдем к Белому дому», — сказал он.



Сотрудники спецназа, которые накануне были задержаны после штурма дома Атамбаева в Кой-Таше, будут отпущены, добавил Атамбаев.



Накануне дом Атамбаева безуспешно штурмовал спецназ. Были ранены 48 человек, один спецназовец погиб. Генеральная прокуратура сообщила, что начала досудебное производство по статьям «массовые беспорядки», «убийство», «захват заложников».

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня, что Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона. «Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры», — сообщили в пресс-службе президента.

