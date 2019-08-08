Объявленный в розыск по делу о «массовых беспорядках» сдался полиции

Сергей Фомин, которого ранее объявили в розыск по делу об участии в «массовых беспорядках» 27 июля, сам пришел в полицию. По словам Фомина, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что он скрывался и его «поймали» — он не совершал ничего незаконного и уверен в своей правоте, сообщает «Медиазона». Последние дни Фомин провел на отдыхе, а узнав, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.

36-летний Сергей Фомин был волонтером в штабе Любови Соболь, он собирал подписи за ее выдвижение кандидатом в Мосгордуму. Он был на шествии 12 июня против уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. 27 июля пришел на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.