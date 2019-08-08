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Объявленный в розыск по делу о «массовых беспорядках» сдался полиции

08.08.2019

Сергей Фомин, которого ранее объявили в розыск по делу об участии в «массовых беспорядках» 27 июля, сам пришел в полицию. По словам Фомина, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что он скрывался и его «поймали» — он не совершал ничего незаконного и уверен в своей правоте, сообщает «Медиазона». Последние дни Фомин провел на отдыхе, а узнав, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.

36-летний Сергей Фомин был волонтером в штабе Любови Соболь, он собирал подписи за ее выдвижение кандидатом в Мосгордуму. Он был на шествии 12 июня против уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. 27 июля пришел на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 

31 июля у него и родителей прошли обыски по делу о «массовых беспорядках», а также его допросили в качестве свидетеля. 5 августа СК сообщил, что Фомин объявлен в розыск. В сообщении утверждалось, что он взял на руки чужого ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». На следующий день прокуратура потребовала лишить прав отца ребенка Дмитрия Проказова, а СК возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Фомин — родственник Проказова, он двоюродный брат его супруги, матери ребенка.

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