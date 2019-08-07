Спецназ Киргизии начал штурм дома экс-президента Атамбаева

Обновлено: Атамбаева задержали и увезли в неизвестном направлении сотрудники правоохранительных органов, сообщили ТАСС в штабе бывшего главы Киргизии. В то же время внутри дома Атамбаева продолжается стрельба, а собеседники других СМИ опровергают информацию о задержании.

В доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась стрельба, по предварительным данным, спецназ штурмует дом. Как сообщает агентство «Акипресс» , ранены несколько человек. Над селом кружит вертолет, у дома на улице собрались около 300 человек. Сам Алмазбек Атамбаев, как сообщается, находится дома. 24.kg сообщает о 10 раненых, среди которых журналист агентства.Телеканал «Апрель» сообщает, что собравшихся сторонников экс-президента на территорию дома не пускают спецназовцы, отгоняя их свето-шумовыми гранатами.Спецоперация по задержанию бывшего президента проводится силами специального назначения ГКНБ. Там заявили, что в ходе операции бойцы спецназа боевое оружие не применяли, они оснащены только резиновыми пулями.

Атамбаева лишили статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента 9 июля, это позволило привлечь его к уголовной ответственности, напоминают «Ведомости».

Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других преступлениях. Эту информацию депутаты передали в прокуратуру для проверки. Если следствие докажет причастность Атамбаева к коррупции и другим обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок. Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.