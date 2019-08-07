ФСИН проверит информацию о пытках и «пресс-хатах» в СИЗО Петербурга

В СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Колпино) действуют три «пресс-хаты», в которых пытают заключенных. Об этом сообщило сообщество Gulagu.net, опубликовав видео избиения. По данным источника организации, пыточные камеры работают по указанию заместителя начальника СИЗО по оперативной работе Никиты Ильина и начальника СИЗО Владимира Ивлева.

Проживающие в «пресс-хатах» заключенные-активисты «по заданию оперативников жестоко пытают и избивают заключенных, принуждают их к написанию явок с повинными, самооговору и оговору третьих лиц, принуждают их под пытками отказываться от жалоб и претензий, а также вымогают у жертв денежные средства», говорится в заявлении Gulagu.net.

В спецкамеры СИЗО переводят заключенных по указанию оперативников ФСИН, тем в свою поручения могут давать оперативники ФСБ или следователи ГУВД и ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Активисты записывают пытки на камеры мобильных телефонов в качестве отчетов перед заказчиками.

В управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что после появления видео и заявления, назначили проверку. ФСИН России в Петербург направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего.