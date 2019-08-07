В Мосгоризбиркоме связали угрозы взрыва и телеканал «Дождь»

В Московской городской избирательной комиссии усмотрели связь между поступившей угрозой взрыва и работой корреспондента телеканала «Дождь». Как сообщили в МГИК, к ним поступило сообщение с требованием освободить всех задержанных на протестных акциях в Москве, в противном случае авторы письма угрожали произвести взрыв в 16:00. Проверка кинологов взрывных устройств не обнаружила.

«Еще до поступления сообщения о взрывном устройстве возле здания комиссии появились камеры телеканала «Дождь» с целью съемки эвакуации Московской городской избирательной комиссии. В этой связи дару предвидения данного СМИ можно только позавидовать. В очередной раз заявляем всем «доброжелателям», что попытки любого давления, запугивания и даже угроз в наш адрес в виде суда Линча, бесполезны и могут иметь для их авторов абсолютно конкретные правовые последствия», — говорится в сообщении Мосгоризбиркома.