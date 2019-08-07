Митрохин в суде обжалует отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Сергей Митрохин через суд намерен добиваться своей регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму.

«Конечно, есть перспектива обращения в ЦИК. Но это очень долго. Вчера мы видели, как она разбирается с вопросами о регистрации других кандидатов: всем было отказано. Никакой надежды на то, что ЦИК проявит хоть какую-то объективность в отношении моих подписей, у меня нет. В этих условиях у меня единственный путь, как мне кажется, на который хоть как-то можно рассчитывать, это судебная система. Хотя, конечно, к ней тоже никакого доверия нет», — заявил Митрохин, передает «Интерфакс».

Во вторник рабочая группа окружной избирательной комиссии 43-го округа повторно рекомендовала отказать Митрохину в регистрации. Изначально ОИК признала недействительными 618 из 4940 поданных подписей избирателей в поддержку Митрохина, а при повторном рассмотрении вопроса недостоверными и недействительными признаны 489 подписей.

Накануне рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации пяти кандидатам, в числе которых Елена Русакова, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Сегодня на заседании ЦИК Гудкову и Соболь было отказано окончательно. Жалоба Русаковой еще рассматривается.