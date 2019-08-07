Власти запретили выступление Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге в Москве 10 августа

Мэрия Москвы запретила выступление на митинге 10 августа рэперу Face, группам «Кровосток» и IC3PEAK под угрозой отмены согласования акции. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на одного из организаторов акции Петра Верзилова. По его словам, решение озвучил глава департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

10 августа на проспекте Сахарова пройдет митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мэрия согласовала заявку на акцию численностью до 100 тыс. чел.

«Решение об отмене выступлений 10 августа еще не окончательное — так как вообще на текущий момент непонятно, возможно ли проведение согласованного мероприятия в ситуации, когда мэрия пытается командовать, кого пускать на сцену, а кого нет», — отметил Верзилов в Twitter.

7 августа парк Горького объявил о проведении в день митинга музыкального фестиваля Meat&Beat. Группа OQJAV, заявленная в качестве выступающей на фестивале, открестилась от мероприятия, назвав информацию парка Горького «не соответствующей действительности». Концертный директор Полины Гагариной, которую также включили в список выступающих, сказал, что впервые слышит об этом.