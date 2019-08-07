Александр Подрабинек: Про сентябрьские выборы в Москве можно действительно забыть

Виктор Шендерович пишет, что протестная повестка ныне может быть только одна: «освобождение всех незаконно осужденных — и отставка и наказание всех виновных в полицейском беспределе. А тему выборов мы проехали неделю назад бесповоротно».

Думаю, требование правильное, но недостаточное. Защита политзаключенных не может быть единственным требованием оппозиции, ибо это защита от произвола, а необходим демонтаж системы, порождающий этот произвол.

Сегодня, мне кажется, нужно требовать переноса всех выборов до того момента, когда будет проведена реформа избирательного законодательства. Надо отменить все дурацкие ограничения и обеспечить общественный контроль за всеми стадиями избирательного процесса.

Конечно, тут же встанет вопрос о том, кто такую реформу будет проводить. И на это может быть только один ответ: новый состав Государственной думы, избранный на честных и прозрачных выборах. Одно требование рождает другое — это закономерно и правильно. Разумеется, здесь тоже надо менять законодательство, а власть надо вынуждать идти на уступки общественным требованиям. И уж если чего-то требовать, так кардинальных изменений в масштабах всей страны, а не местных московских.

А про сентябрьские выборы в Москве можно действительно забыть, Шендерович совершенно прав. Представьте себе, что «Арабская весна» 2011 года провозглашала бы не свержение диктаторских режимов, а восстановление законности на рынке в Тунисе, с которого все и началось. Или Февральская революция 1917 года в России остановилась бы на том, чтобы в Петроград завезли хлеб.

Наши требования должны казаться невыполнимыми, только так можно добиться каких-то реальных изменений.

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