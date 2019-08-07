Путин назвал Зеленскому условие прекращения конфликта на Донбассе

В Кремле рассказали о телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщают в пресс-службе Кремля, Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Президент России подтверждил исключительную важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашенным ДНР и ЛНР особого статуса.

Также Путин отметил необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках Минской контактной группы. Обсуждались и перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

Ранее Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным из-за гибели 6 августа четверых украинских военных на Донбассе. Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами «нормандской четверки» и «посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну». Также президент Украины поставил вопрос об освобождении пленных. По его словам, разговор с Путиным был долгим.

Первый разговор Путина и Зеленского состоялся 11 июля по инициативе Киева. Тогда, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». 8 июля Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции, чтобы обсудить, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».