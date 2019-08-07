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Стало известно о четвертом уголовном деле после протестов в сквере Екатеринбурга

07.08.2019

В Екатеринбурге возбуждено четвертое уголовное дело после акций против строительства храма в сквере. Как сообщает «Апология протеста», оно было возбуждено еще 17 мая по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Расследование ведет отдел по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами, главного следственного управления свердловской полиции. О наличии фигурантов по делу в настоящий момент неизвестно.

Это четвертое уголовное дело по результатам протестов в Екатеринбурге. Ранее было известно о безфигурантном деле о призывах к массовым беспорядкам, деле об оскорблении сотрудника полиции и деле об умышленном повреждении забора. 

Акции протеста прошли в Екатеринбурге в середине мая. Люди выступили против строительства храма в сквере. Акции прекратились после заявления президента Владимира Путина, который предложил провести опрос по выбору места строительства.

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